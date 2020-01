« Meghan et Harry : panique à Buckingham ! » : le 4 février 2020 sur C8

« Meghan et Harry : panique à Buckingham ! » est le titre documentaire inédit qui vous sera proposé par C8 le mardi 4 février 2020 à partir de 21h15. Vous pourrez ensuite le retrouver sur Mycanal.Fr.



« Meghan et Harry : panique à Buckingham ! » : présentation

Meghan et Harry annoncent qu’ils se retirent en partie de la Couronne ! Pire encore, ils veulent vivre au Canada six mois par an et souhaitent travailler. Chocking ! Jamais un membre de la famille Royale d’Angleterre n’avait agi aussi impulsivement. La Reine aurait découvert la nouvelle par la presse !

Mais alors que s’est-il vraiment passé ? Meghan a-t-elle manipulé Harry ? Harry est-il égoïste et impulsif ? Leur coup d’éclat risque-t-il de faire exploser la Couronne ? Assiste-t-on à un monumental caprice royal ? Pourquoi Meghan est-elle devenue impopulaire aussi vite ? William et Harry sont-ils brouillés ?…

Et avec les témoignages de…

Evoqueront le sujet pour C8 : Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Point de vue), Philip Turle (France 24), Jérôme Carron (Point de vue), Jean-Louis Remilleux (producteur), Bertrand Deckers (spécialiste Royal), Thomas Durand (Gala), Maud Garmy, François Durpaire, Ariane Dubois (historienne), Catherine Schwaab (Paris Match), Baptiste Mathon, Michel Serra, Guillaume Frisquet…



« Meghan et Harry : Panique à Buckingham ! », un documentaire réalisé par Julien Pot et produit MAD PRODUCTIONS / Matthieu Delormeau & Guillaume Frisquet.

