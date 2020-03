« Enquêtes sous haute tension » du 25 mars : ce soir le quotidien des policiers du Cap d’Agde (vidéo)

5 ( 9 )



« Enquêtes sous haute tension » du 25 mars 2020. Changement de programme ce soir dans votre magazine « Enquêtes sous haute tension ». En lieu et place du sujet initialement annoncé, retrouvez le quotidien chaud des policiers du Cap d’Agde. Et c’est à découvrir ce soir à partir de 21h15 sur C8 juste après l’émission de Cyril Hanouna « Ce soir chez BABA », émission entièrement captée depuis le domicile de l’animateur.



« Enquêtes sous haute tension » du 25 mars : votre émission de ce soir

Le Cap d’Agde, un nom qui fait rêver et fantasmer. Plages, discothèques, plus grand village naturiste et libertin d’Europe, le Cap d’Agde est aussi la plus grande station balnéaire d’Europe avec 15 millions de nuités/an.

Si les journées sont relativement calmes, l’activité des policiers monte d’un cran dés la soirée afin de contenir les débordements en tous genre : agressions, vols violents, exhibitionnisme, conduite dangereuse, bagarres à la sortie des boites de nuit.



L’été, les policiers d’Agde réalisent environ 1 500 interventions en 3 mois.

Pendant des semaines les caméras de TV presse ont suivi le quotidien de ces policiers.

« Enquêtes sous haute tension » du 25 mars : extrait vidéo

En attendant ce soir, voici un petit extrait vidéo qui en dit long sur le quotidien pas toujours facile de ces policiers

«Vous êtes la municipale ? Vous n’êtes rien du tout !» Suivez le quotidien des policiers du Cap d’Agde dans #ESHT, demain à 21h15 pic.twitter.com/pBEGw4wmG9 — C8 (@C8TV) March 24, 2020

« Enquêtes sous haute tension » à suivre ce soir dès 21h15 sur C8 mais aussi en streaming vidéo et replay sur la page dédiée de MyCanal.

