Koh-Lanta : Ahmad menacé de mort !

3.9 ( 17 )



ANNONCES





Ahmad a été éliminé de Koh-Lanta à l’issue de l’épisode diffusé vendredi dernier. Et il était lundi l’invité de Denis Brogniart sur son live quotidien sur le réseau social Instagram.

L’occasion pour l’aventurier, très critiqué par les téléspectateurs de Koh-Lanta, de revenir sur son aventure mais également sur le déferlement de haine dont il a été victime depuis le début de cette saison de « Koh-Lanta l’île des héros ». Ahmad a ainsi révélé avoir reçu des menaces de mort !



ANNONCES





« Je me suis fait critiquer, mais la critique ne me dérange pas. Le problème, c’était un déferlement. C’est tombé dans les insultes, la haine, dans le boycott des entreprises, dans les menaces de mort, et ça, c’était un petit peu compliqué » a déclaré Ahmad à Denis Brogniart.

Il a ensuite tenu à rappeler que Koh-Lanta reste un jeu et que la stratégie en fait partie intégrante : « Je n’ai fait de mal à personne, j’ai joué à un jeu, je le précise ; c’est un jeu d’élimination. Les règles : il y a un conseil tous les trois jours, on doit s’éliminer, il n’y a rien de personnel là-dedans, faut vraiment que les gens prennent du recul et se dépassionnent un petit peu. Ou en tout cas que ça ne rentre pas dans l’injure et dans la haine comme j’ai pu l’avoir »



ANNONCES





Rappelons qu’Ahmad est la tête d’une franchise de restauration rapide à Lyon. Pas facile donc pour lui de gérer le travail et l’exposition médiatique qu’apporte Koh-Lanta, surtout avec la mauvaise image qu’il a véhiculé à l’antenne.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.9 / 5. Nombre de notes : 17 Aucune note

LIENS SPONSORISES