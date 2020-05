« Major Crimes » saison 6 : dès le 25 mai sur France 2

4.5 ( 11 )



ANNONCES





« Major Crimes » saison 6. Après le confinement, voilà les bonnes nouvelles. Retour d’inédits pour plusieurs programmes comme « N’oubliez pas les paroles » mais aussi reprise et/ou début de nouvelle(s) saison(s) pour certaines séries. Ce sera le cas de « Major Crimes » dont la saison 6 sera diffusée à compter du lundi 25 mai 2020 sur France 2.



ANNONCES





« Major Crimes » saison 6 : en bref

Découvrez chaque lundi à partir du 25 mai, la sixième et ultime saison de « Major Crimes ». Cette série, dérivée de « The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires », raconte les enquêtes menées par la Brigade des crimes majeurs de la police de Los Angeles, dirigée par Sharon Raydor (Mary McDonnell).

Dans cette nouvelle saison, l’équipe peine à résoudre certaines affaires. Entre la mystérieuse disparition d’adolescents et le meurtre d’une célèbre avocate, les membres de l’unité ne savent plus où donner de la tête. Ils doivent aussi se préparer au pire : la perte d’un des leurs et le retour plus que probable du tueur en série Phillip Stroh.

Casting

Côté casting : la série accueillera Jessica Meraz en tant que régulière dans le rôle de la détective Camila Paige, alors qu’Amirah Vann (agent spécial Jazzman Fey) sera elle une récurrente. Enfin, Billy Burke sera également de retour et reprendra son rôle de Phillip Stroh.



ANNONCES





Avec : Mary Mcdonnell (Commandant Sharon Raydor), G.W. Bailey (Lieutenant Louie Provenza), Tony Denison (Lieutenant Andy Flynn), Michael Paul Chan (Lieutenant Mike Tao), Raymond Cruz (Inspecteur Julio Sanchez), Phillip P.Keene (Buzz Watson), Kearran Giovanni (Inspecteur Amy Sykes), Graham Patrick Martin ( Rusty Beck), Jonathan Del Arco (Dr Morales), Leonard Roberts (Chef adjoint Leo Mason), Jessica Meraz (Inspecteur Camila Paige), Daniel Di Tomasso (Inspecteur Wes Nolan)

Le saviez-vous ?

Depuis ses débuts en tête des palmarès, Major Crimes s’est régulièrement classée comme l’une des séries dramatiques les plus regardées aux Etats-Unis.

« Major Crimes » revient pour une 6ème et ultime saison dès le 25 mai sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES