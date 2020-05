Plus belle la vie : fin des inédits, les tournages vont reprendre le...

4.3 ( 26 )



Plus belle la vie infos PBLV diffusion – Voilà une bonne nouvelle pour les fans de la série de France 3 « Plus belle la vie », dont la diffusion des épisodes inédits s’est achevée hier soir. En effet, dès lundi, « Plus belle la vie » passe en mode rediffusions avec une intrigue qui date de 2015, mettant en scène Estelle et Noham.

Vous êtes évidemment nombreux à vous demander quand la diffusion d’épisodes inédits pourra reprendre puisque la chaîne est à court de stock. On a un début de réponse puisque la date de reprise des tournages a fuité !



Selon les informations de Clément Garin sur le réseau social Twitter, c’est le 2 juin que les tournages de PBLV reprendront à la Belle de Mai, à Marseille.

Il faut ensuite six semaines pour monter un épisode. Autant dire que le retour de « Plus belle la vie » à l’antenne va prendre du temps. Il faudra attendre au moins jusqu’à la mi-juillet, selon le chroniqueur de « Touche pas à mon poste ».



Rappelons qu’hier soir, le dernier épisode inédit de PBLV s’est achevé sur la fin de l’intrigue sur Pavel et Irina. Par la suite, on devrait retrouver Thomas et Gabriel, dont le couple est en péril, ainsi que Samia et Hadrien, qui vont se marier.

Info : le tournage de #PBLV reprendra le mardi 2 juin. pic.twitter.com/CDJ6nIfuon — Clem Garin (@clem_garin) May 2, 2020

