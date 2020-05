5 ( 10 )



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 3 mai 2020. Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d'information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages….



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 3 mai 2020

Dans « 7 à 8 life », pour leur(s) cité(s) ils collectent des tonnes de nourriture et viennent en aide aux plus démunis. Une lutte solidaire contre la faim et l’isolement.

Et dans « 7 à 8 » un document exclusif au coeur d’une justice d’urgence et confinée : violences conjugales, vols, enfance en danger… À Marseille ou Bordeaux, des magistrats résistent devant une montagne d’affaires à classer.

Et le royaume des femmes. Bienvenue chez les Mosuo, un peuple qui vit en Chine, aux portes de l’Himalaya. Chez elles, l’amour libre est la règle ! Ni père, ni mari et les mères sont les chefs !



« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 2 mai 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

