« Les Bronzés 3, amis pour la vie » : 6 choses à savoir sur le film proposé par TF1 ce soir

Après les « Les Bronzés » et « Les Bronzés 3 font du ski » c’est assez logiquement que TF1 enchaîne ce soir avec une rediffusion du film « Les Bronzés 3, amis pour la vie ». À voir ou à revoir dès 21h05 sur TF1 mais aussi en streaming via la fonction direct du site et/ou de l’application MYTF1.



Dans les rôles principaux : Thierry Lhermitte (Popeye), Gérard Jugnot (Bernard Morin), Josiane Balasko (Nathalie Morin), Michel Blanc (Jean-Claude Dusse), Christian Clavier (Jérôme), Marie-Anne Chazel (Gigi), Ornella Muti (Graziella Lespinasse) et Dominique Lavanant (Chritiane).

« Les Bronzés 3, amis pour la vie » : histoire, synopsis

En 1978, Popeye, Gigi, Jérôme, Bernard, Nathalie et Jean-Claude faisaient connaissance en Côte d’Ivoire dans un club de vacances. Amours, coquillages et crustacés.



Un an plus tard, retrouvailles du groupe d’amis à Val d’Isère. Tire-fesses, fartage et pistes verglacées.

Après le Club Med et le ski, ils n’ont cessé de se voir, de se perdre de vue, de se retrouver, de se reperdre, de se revoir pour des semaines de vacances volées à une vie civile assommante.

Depuis quelques années, ils se retrouvent chaque été, pour une semaine, au Prunus Resort, hôtel de luxe et de bord de mer, dont Popeye s’occupe plus ou moins bien en tant que gérant, et qui appartient à sa femme, Graziella Lespinasse, héritière d’une des plus grosses fortunes italiennes.

Que sont devenus les Bronzés 27 ans après ? Réponse hâtive : les mêmes, en pire.

5 choses à savoir sur votre film

🏝️ Malmené par la critique qui s’est montrée parfois assassine, ce 3ème volet est pourtant ce lui qui a le mieux fonctionné en salles avec 10 340 000 entrées.

🏝️ Le scénario est un travail collectif de la troupe réunie autour du noyau dur formé de Thierry Lhermitte et Christian Clavier.

🏝️ Si « Les Bronzés 3 » a vu le jour c’est aussi parce que le projet « Astérix en Hispanie » est tombé à l’eau. Et c’est un certain Gérard Jugnot qui devait le mener à bien avec ses amis de la Troupe du Splendid.

🏝️ « Les Bronzés » aux Etats-Unis. Voilà l’un des projets qui a effleuré l’esprit de certains membres de la troupe. Mais il est tombé à l’eau.

🏝️ Pour les besoins du film Marie-Anne Chazel s’est fait poser une prothèse mammaire mais qui nécessitait 3 heures de préparation chaque jour.

🏝️ C’est l’hôtel Cala di Volpe de la Costa Esmeralda (Nors-est de la Sardaigne) qui a servi de lieu de tournage.

Vidéo : bande-annonce officielle

On termine comme souvent avec les images;

