Plus belle la vie : ce soir, Anémone empêche Mila de voir Jeanne (résumé + vidéo de l’épisode 4057 PBLV du 7 juillet 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4057 du mardi 7 juillet 2020 – Les choses ne semblent pas s’apaiser entre Vitreuil et Mila ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, Anémone Vitreuil interdit à Mila de venir au chevet de Jeanne, toujours plongée dans le coma chez elle…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4057

Nathan est rattrapé par la peur d’être père, mais en présence de Léon, sa fibre paternelle commence à s’exprimer. Léo se dit heureux d’être grand-père. Barbara, touchée, semble très gênée. Elle l’est aussi en voyant l’implication de ses colocs qui aménagent l’appartement pour accueillir bébé. Elle se résout à dire la vérité à Nathan ; lors de son trek, elle a fait une terrible chute. Un marcheur l’a sauvée. Puis, elle a voulu elle aussi, aider quelqu’un à son tour…

Thomas boude les idées de sorties de Riva, qui ne compte pas en rester là. Eric hallucine en le voyant proche d’un dealer. Riva veut montrer à Thomas qu’il est prêt à aller contre ses principes pour son couple. Thomas cède et accompagne Riva boire des cocktails. Là, ils se font draguer par un jeune et acceptent de jouer le jeu à trois…



Vitreuil propose à Estelle de venir faire des soins esthétiques chez elle trois fois par semaines, pour un bon salaire. Estelle ne comprend pourquoi elle est sollicitée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4057 du 7 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

