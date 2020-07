Un si grand soleil : Emmy défend Pierre, Sabine drague Eve, ce qui vous attend jeudi 16 juillet (épisode n°439 en avance)

5 ( 6 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend, on peut vous dire que dans l’épisode 439 du jeudi 16 juillet, Emmy et Eliott vont se disputer au sujet de Pierre…



Annonces



Annonces

Emmy lui confie que Pierre culpabilise au sujet d’Oleg et Eliott lui sous-entend que Pierre sait forcément s’il se passe des choses chez Portel… Emmy défend Pierre, qui selon elle est quelqu’un de bien.



Annonces



Annonces



Annonces





De son côté, Janet reproche encore à Clément d’avoir utilisé sa fille pour son enquête. Clément s’excuse tandis qu’Emmy en parle à Eliott…

La femme d’Oleg vient sur le chantier, elle essaie de comprendre ce qui est arrivé à son mari. Portel lui propose de l’argent, qu’elle refuse. Elle parle ensuite avec Gérald Soriano, qui l’invite à passer la nuit chez lui.



Annonces





Quant à Eve, elle boit un verre avec Sabine, qui semble la draguer… Eve se confie à Sabine, qui lui conseille de se laisser surprendre par la vie.

Manon en veut à Elizabeth de s’être remise avec Hugues, malgré les remarques de Julien qui essaie de lui faire comprendre que ça ne les regarde pas. Manon déjeune avec sa grand-mère et lui pose carrément un ultimatum !

Rendez-vous jeudi 16 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés