Un si grand soleil : Emmy trahit Eliott, Elizabeth rencontre Garance, ce qui vous attend jeudi 30 juillet (épisode n°448 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 448 du jeudi 30 juillet, Emmy va finalement trahir Eliott !



En effet, au bar, Emmy va profiter de l’absence d’Eliott pour copier toute sa comptabilité sur une clé usb et la donner à Clément au commissariat !



Manu analyse la compta d’Eliott et comprend qu’il gonfle ses chiffres… Avec Clément, ils découvrent que le local de l’entreprise de communication d’Emmy appartient à un type connu des services de police… Clément demande à Emmy d’arrêter de voir Eliott…

De leur côté, Arthur et Manon se sont faits avoir par les beaux discours de Hugues, ils l’ont cru sincère et décident de lui donner une seconde chance. Mais Julien fait la connaissance de Garance, l’ex belle fille de Hugues qui a constitué un dossier contre lui pour avoir arnaqué sa mère…



Et Garance se rend chez OCI pour parler à Elizabeth, qui a accepté de la rencontrer. Elle lui explique comment sa mère s’est faite avoir par Hugues, avec qui elle s’est mariée à Las Vegas et dont elle était très amoureuse. Et quand elle a quitté Hugues, elle est morte quelques jours plus tard dans un accident de voiture ! Garance est convaincue que Hugues l’a tuée !…

Elizabeth est choquée mais en parle à Hugues, qui réussit encore à la convaincre qu’il n’a rien fait… Elle va voir Julien et lui reproche d’enquêter contre son mari !

Rendez-vous jeudi 30 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

