« Magnum » du 12 août 2020 : ce soir 3 épisodes de la saison 2

4.7 ( 15 )



Annonces





« Magnum » du 12 août 2020. Après son retour gagnant de la semaine dernière, votre série « Magnum » est de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 2 inédite. Au programme de votre soirée 3 épisodes inédits : « Présumé Coupable », « Meurtre entre collègues » et « Après la mort ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr sur MYTF1 pour le replay.

« Magnum » du 12 août 2020 : vos épisodes de ce soir

« Présumé Coupable » : Magnum tombe en panne avec la Ferrari sur une route isolée. Il demande à Higgins de venir le chercher, et elle passe le prendre à cheval. Katsumoto est ses hommes sont dans les bois à la recherche d’un fugitif, Milo Rivers, accusé d’avoir tué sa femme.



Annonces





« Meurtre entre collègues » : Magnum et TC travaillent sous couverture en tant qu’experts en efficacité pour enquêter sur l’assassinat d’un chef d’entreprise. Tous les employés deviennent des suspects. Rick aimerait savoir pourquoi Higgins a fait semblant d’être blessée pour ne pas enquêter sur cette affaire avec Thomas et pourquoi elle lui demande de se taire.

« Après la mort » : Magnum et Higgins ont pour mission de retrouver une urne contenant les cendres du mari de Mme Yang, mais ils ne tardent pas à se rendre compte que certains sont prêts à tuer pour mettre la main dessus. Rick et TC doivent gérer un homme (joué par Andre Reed lui-même) qui veut se faire passer pour la légende du football américain, Andre Reed. La date de validité du visa d’Higgins arrive à son terme et elle va devoir se rendre au Royaume-Unis pour le renouveler, ce qui pourrait prendre au moins six mois, à moins que…

Audience : un retour gagnant pour « Magnum »

Après plusieurs semaines d’absence, « Magnum » faisait son grand retour sur TF1 mercredi dernier. Un retour couronné de succès puisque les deux premiers épisodes ont pu compter sur 3.38 millions de fans soit 19.8% des téléspectateurs. Le charme a particulièrement opéré sur le public féminin avec près de 25% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. La chaîne était largement en tête des audiences de la soirée.

« Magnum » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés