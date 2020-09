Plus belle la vie : ce soir, Ariane vient voir Laetitia (résumé + vidéo de l’épisode 4101 PBLV du 7 septembre 2020)

4.8 ( 14 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4101 du lundi 7 septembre 2020 – Ariane va venir présenter ses excuses à Laetitia ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Ariane a découvert que Melmont avait agressé Laetitia et elle vient s’excuser… Mais on peut dire que Laetitia ne va pas bien l’accueillir !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4101

Ariane change de regard sur qui était vraiment Melmont. Ses récentes découvertes la poussent à se dire qu’elle ne connaissait pas réellement son compagnon. Retrouver l’identité du meurtrier ne l’anime plus. Karim tente toujours de se défendre face aux accusations de la Police. Après un accrochage en voiture, Vincent est mis en joue par Levine, un voyou de quartier. Kevin arrive suffisamment à temps pour le désarmer et l’interpeler. Au cours de l’interrogatoire, la Police découvre que l’arme est peut-être celle de Melmont.

Barbara et Chris profitent de l’absence d’Helena et de César pour passer du bon temps à la villa. Ils ne se doutent pas que ces derniers vont rentrer plus tôt de leur voyage d’affaires. Pour éviter qu’Hélèna découvre toute la vérité et mette un terme au projet de Marina Olympique, César va sauver la situation. Il n’hésite pas en passant, à donner quelques petits conseils d’experts à Barbara.



Annonces





Au moment de dire au revoir à Thomas et Riva, Roland reçoit un appel désespéré d’une amie, Sophie, victime de son compagnon violent. Sophie et ses deux enfants vont tout quitter pour se réfugier au Mistral.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4101 du 7 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés