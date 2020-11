Johnny Depp mari violent ? Il perd son procès contre le Sun

4.8 ( 13 )



L’acteur américain Johnny Depp a perdu ce lundi sa bataille judiciaire contre le journal britannique The Sun, qui le décrivait comme étant un mari violent. En effet, la justice britannique a donné raison au journal The Sun, en s’appuyant sur les preuves fournies qui se sont révélées accablantes.



Johnny Depp avait attaqué The Sun et son rédacteur en chef, Dan Wootton, pour diffamation suite à un article le présentant comme un mari violent avec son ex-femme Amber Heard.



Les avocats de The Sun ont fait valoir le fait que Johnny Depp « avait battu sa femme Amber Heard, lui faisant subir des blessures graves et, la faisant craindre pour sa vie ».

Le juge a déclaré dans son jugement rendu lundi que les affirmations du journal s’étaient révélées « substantiellement vraies ».



« Je suis arrivé à ces conclusions après avoir examiné en détail les 14 incidents sur lesquels s’appuient les défendeurs, ainsi que les considérations primordiales dont le demandeur a fait valoir que je devrais prendre en compte » a-t-il affirmé.

L’acteur de « Pirates des Caraïbes » avait admis des problèmes avec la drogue et l’alcool pendant le procès, mais il a déclaré que les affirmations du tabloïd selon lesquelles il était violent envers Amber Heard étaient « complètement fausses ». Mais au cours d’une confrontation, l’ex-femme de Johnny Depp a affirmé qu’il avait menacé de la tuer « plusieurs fois ».

« Certains incidents étaient si graves que j’avais peur qu’il me tue, intentionnellement ou simplement en perdant le contrôle et en allant trop loin. Il a explicitement menacé de me tuer à plusieurs reprises » a déclaré Amber Heard au tribunal.

