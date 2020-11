Koh-Lanta les 4 Terres : qui a été éliminé de l’épisode 13 et quels sont les finalistes ? (résumé + replay 20 novembre)

4.9 ( 9 )



Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 13 du vendredi 20 novembre 2020 – C’est parti pour la demi-finale de Koh-Lanta les 4 Terres. Après l’élimination de Ava, Brice découvre que Lola a un collier d’immunité. Il sait qu’il reste la cible des autres aventuriers mais compte bien tout faire pour aller en finale !



Les aventuriers découvrent des flèches, un arc et une cible ! La mythique épreuve du tir à l’arc s’invite sur ce dernier jeu de confort. Ils s’entrainent et Alexandra leur cache qu’elle a fait un an de tir à l’arc…

Une soirée et une nuit 5 étoiles luxe, un excellent dîner, une suite raffinée, une salle de bain avec baignoire et douche, et un copieux petit déjeuner le lendemain matin. Et Denis les informe qu’en bonus, le gagnant du confort pourra lire le courrier et voir les photos de ses proches !



Première salve, Alexandra est la meilleure. Elle décide de casser la flèche de Loïc. Deuxième salve, c’est Lola la meilleure, elle casse la flèche d’Alexandra. Troisième salve, Alexandra est la meilleure et casse une nouvelle fois la flèche de Loïc qui est donc éliminé ! Quatrième salve, Alexandra est encore devant, elle casse la flèche de Lola. Cinquième salve, Alexandra la remporte encore ! Elle casse la flèche de Brice. Sixième salve, cette fois c’est Lola qui est la meilleure. Elle casse la flèche de Brice ! Septième salve, c’est Alexandra et elle brise la flèche de Dorian. Huitième salve, Alexandra est encore la meilleure et égalise la performance de Sam avec 6 salves remportées ! Elle casse la flèche de Dorian. Neuvième salve, Lola est la plus proche et cette fois elle casse la flèche d’Alexandra.



Il ne reste plus que Lola et Angélique. Elles ont 3 flèches chacune et c’est au meilleur des trois flèches que se joue la victoire. Et énorme surprise, Angélique met une flèche en plein dans le mil !!! C’est donc Angélique qui gagne ! Et elle choisit de partager son confort avec Lola.

De retour sur le camps, tout le monde trouve Lola redoutable. Alexandra s’en veut de ne pas avoir été assez stratégique. Dorian révèle à Brice que Lola a encore un collier et qu’avec Angélique elles vont toujours se choisir jusqu’aux poteaux. Dorian, Loïc et Brice s’unissent, ils veulent éviter que Lola ou Angélique remporte l’immunité. Ils sont prêts à prendre les choses en main et tromper tout le monde avant le conseil…

Mais en attendant, place à l’épreuve d’immunité. Brice rêve de la remporter, tout comme Dorian. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : l’équilibre sur l’eau. Les garçons sont ravis puisqu’Angélique et Lola sont éliminées les premières ! Alexandra est éliminée à son tour, Loïc, Dorian et Brice sont donc les 3 finalistes. Et c’est Loïc qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité !

Loïc est donc le premier qualifié pour la finale et l’épreuve d’orientation. Lola est assurée d’y aller elle aussi, grâce à son collier.

Brice fait mine d’être triste et résigné à l’idée de sortir. Dorian et Loïc font croire aux filles que leur alliance tient toujours alors que grâce au double vote de Brice, les garçons comptent bien faire sortir Angélique ! Mais Dorian semble commencer à hésiter…

Le lendemain matin, les aventuriers ont une balance et un miroir, ils peuvent découvrir leurs impressionnantes pertes de poids. Loïc a perdu 15kg, Lola a perdu 10kg, Alexandra également 10kg, Dorian 11kg, Brice 13kg. Alexandra part chercher de la nourriture pour remonter le moral de la tribu et elle revient avec un pied de manioc !

Place au conseil. Brice vote deux fois grâce au vote noir d’Ava. Et c’est finalement Angélique qui est éliminée ! Dorian a donc choisi de protéger Brice. Les finalistes de cette édition de Koh-Lanta sont donc Loïc, Lola, Brice, Alexandra et Dorian.

Si vous avez manqué l’épisode 13 du 20 novembre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 27 novembre pour suivre la première partie de la finale de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

