« Ghost in the Shell » pour la première fois en clair ce soir sur C8

« Ghost in the Shell » est un film de science-fiction signé Rupert Sanders et il est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur C8. Rendez-vous dès 21h15 sur la chaîne juste après « Touche pas à mon poste ». Vous pourrez également voir le film sur vos appareils connectés via le site et/ou l’application Mycanal.



Au casting Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche.

« Ghost in the Shell » : histoire, résumé

Dans un futur proche, le Major est unique en son genre : humaine sauvée d’un terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir combattre cet ennemi.

Le saviez-vous ?

– Il s’agit de l’adaptation cinématographique du manga de Masamune Shirow publié en 1989;



– Margot Robbie devait camper le rôle principal en lieu et place de Scarlett Johansson. Oui mais cette dernière avait un autre projet (Suicide Squad, ndrl) et a préféré décliner l’offre;

– Box-office France : si le film n’a pas affolé les compteurs, notez qu’il a tout de même passé la barre du million de spectateurs en France avec 1 021 231 entrées lors de sortie en 2017.

La bande-annonce officielle

Et comme toujours on termine bien sûr avec la bande-annonce officielle de votre film…

