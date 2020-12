Ici tout commence : Claire découvre pour Salomé et Maxime, Jérémy perdu, ce qui vous attend mercredi 2 décembre (épisode n°23 en avance)

4.1 ( 10 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes pressé de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 23 du mercredi 2 décembre, les choses vont dégénérer pour Salomé…



En effet, alors qu’elle veut quitter Louis qui est de plus en plus menaçant et veut s’en prendre à Maxime, Claire va les surprendre tous les deux !



Claire les voit s’embrasser. Plus tard, elle va parler à Salomé et lui dit qu’elle sait tout… Salomé affirme qu’il s’agit d’un simple flirt, Claire se dit déçue. Elle lui demande d’être honnête avec Louis et de quitter Maxime sur le champs !

De son côté, Jérémy ne se réveille pas en forme. Clotilde lui explique que Célia a cru qu’elle l’avait drogué et qu’ils se sont disputés. Célia se confie à Eliott, qui lui conseille de demander à Jérémy de faire un choix… Célia dit à Jérémy qu’elle ne veut pas que sa mère réussisse à les séparer. Perturbé, Jérémy lui dit qu’ils en discuteront le lendemain…



De son côté, Gaëtan va en prison voir sa mère. Il lui dit que Ludivine a failli se faire renvoyer de l’institut à cause d’elle et la menace : si elle cherche à les recontacter, il la balancera pour un braquage pour lequel elle n’est jamais tombée !

Rendez-vous mercredi 2 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

