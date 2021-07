« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 23 juillet 2021 : ce soir l’épisode « Meurtre au champagne »

4.9 ( 7 )

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 23 juillet 2021. Ce soir à la télé, les fans de la série « Petits meurtres d’Agatha Christie » ont rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming et replay sur France.TV pour l’épisode en rediffusion « Meurtre au champagne ».



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 23 juillet 2021 : votre épisode de ce soir

Épisode « Meurtre au champagne »

Elvire Morenkova a tout ce dont on peut rêver : c’est une star de cinéma belle et riche. Pourtant, elle met fin à ses jours en plein tournage. Le commissaire Laurence regarde d’un peu plus près la vie de l’actrice. Elvire était immensément riche, elle avait des amants, les femmes la détestaient… Autant de mobiles pour un meurtre. The show must go on… Le tournage continue, et Avril, qui n’a peur de rien, passe le casting pour remplacer la star défunte et obtient le rôle !

