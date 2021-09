Demain nous appartient spoilers : le meurtrier de Clément recherché, le Spoon vendu, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 6 au 10 septembre)

3 ( 4 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 6 au 10 septembre 2021 – Alors que le week-end débute, vous avez peut être hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Demain nous appartient ». Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine va être agitée au lycée Agnès Varda.



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, après la mort de Clément, tout le monde cherche à comprendre ce qui s’est passé. Et il ne s’agit pas d’un accident, Clément a été assassiné ! La police commence une enquête compliquée alors que Louise comprend que Bart lui cache quelque chose.

Après la prise d’otages, Tristan a pris une grande décision : il arrête le Spoon et le revend à Bart et Louise ! Bart engage alors une cheffe cuisinière avec un très fort caractère…



Annonces





Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 6 au 10 septembre 2021

Lundi 6 septembre (épisode 1007) : Le lycée Agnès Varda est en deuil et Chloé se sent coupable de n’avoir pas pu éviter le drame. Le comportement de Garance inquiète ses proches : depuis la mort de sa mère, la jeune femme n’est plus la même. Tristan a une grande nouvelle à annoncer à Louise et Bart. En l’absence de leur mère, les enfants Roussel doivent apprendre à se débrouiller tout seuls. Mais Jordan n’en fait qu’à sa tête…

Mardi 7 septembre (épisode 1008) : Les policiers tiennent une nouvelle piste sur l’affaire du lycée Agnès Varda. Mathilde est convoquée au commissariat. Chloé engage un professeur très séduisant. Judith et Noa mettent les choses au clair.

Mercredi 8 septembre (épisode 1009) : Jordan n’est pas rentré de la nuit et sa mère est folle d’inquiétude. Lizzie est certaine que la police le soupçonne d’avoir commis un crime. La nouvelle cheffe cuisinière du Spoon est dotée d’une personnalité hors du commun. Noor et Gabriel décident d’emménager ensemble.

Jeudi 9 septembre (épisode 1010) : Chloé apprend que Clément et Mathilde se sont disputés et décide d’en parler à la police. Louise est certaine que Bart lui cache quelque chose. Christelle découvre le lingot enterré dans son jardin. Le nouveau professeur de français s’en prend à Camille.

Vendredi 10 septembre (épisode 1011) : Chloé réalise ce qui s’est vraiment passé dans l’enceinte de son lycée. Bouleversée, elle s’en prend à Irène, la CPE. Martin lance une nouvelle enquête. Les affaires de Louise et de Bart ne fonctionnent pas. Jack a une chance avec Hadrien.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 6 au 10 septembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés