EXCLU Plus belle la vie : Jacob va tuer César, Baptiste choisit Emma (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 14 octobre Le week-end se termine et comme chaque dimanche, si vous être fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jacob réussit encore à faire croire qu’il est mort !

En effet, avec l’aide de Camille qui a découvert que Kévin était en mission pour la piéger, Jacob se fait passer pour mort aux yeux de la police. Baptiste est retrouvé, sain et sauf, et il choisit Emma comme étant la femme de sa vie. Un moment très compliqué pour Barbara tandis que César a tout perdu…



Patrick raconte toute la vérité à Emilie : il a demandé à Kevin d’approcher Camille pour lui soutirer des informations. Emilie est bouleversée d’apprendre que tout ça vient de son propre père. Et de son côté, Emma ne veut plus que Camille vive avec eux. Elle la met dehors.

César décide de balancer l’identité de Jacob à la police. Mais Jacob et Camille l’enlèvent ! A l’arrière de la camionnette, Camille lui explique ce qu’ils vont faire de lui. Malheureux, César se dit prêt à mourir et il fait ses adieux à Emma…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 27 septembre sur France 3

Barbara qui ne supporte plus que César joue double jeu, fait éclater la vérité au grand jour. Elle a compris ce que voulait César dans le fond : Emma. Cette dernière quant à elle, prend sur elle pour que la situation n’explose pas même si Baptiste n’a pas d’explications à lui fournir. De son côté, Patrick demande à Kevin de rompre avec Emilie afin que cette dernière ne soit pas mise en danger si Camille décidait de s’en prendre à elle via Jacob…

Lola s’en veut d’avoir permis à Noé de coucher avec Iris mais décide rester avec son petit copain malgré tout. Noé veut mettre les points sur les i avec Iris mais on sent que les hormones jouent sur les deux ados qui ont envie de remettre le couvert. En cours de sport, Lola qui digère mal la trahison de Noé, envoi un ballon en pleine tête à Iris…

Latifa apprend à Luna et Sacha à crocheter une serrure. Et pour régler le problème des chiens qui rodent dans le jardin, Luna et Sacha vont s’inspirer du sketch de Marie…

