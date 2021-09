4.9 ( 7 )



« NCIS » du 24 septembre 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6. Comme chaque vendredi soir 6 épisodes à la suite de « NCIS » seront diffusés sur M6 dès 21h05. Accès également en streaming vidéo et replay sur 6PLAY . Malheureusement un seul inédit de la saison 18 cette semaine encore.



« NCIS » du 24 septembre 2021 : votre épisode inédit

Saison 18 – épisode 11 : Sur la touche

McGee, Torres et Bishop sont mis sur la touche par Vance pendant la suspension de Gibbs. Assignés au respect du protocole sanitaire lors d’un sommet international, ils vont découvrir un lien avec une enquête menée par leurs confrères du NCIS…

Les rediffusions

Dès 21h55, M6 enchaînera avec des rediffusions…



Saison 16 – épisode 6 : Des hommes à abattre

Sur la scène d’un double homicide, Torres reconnait un ancien ami du centre de formation et découvre qu’il était devenu millionnaire. En pleine période d’Halloween, Jimmy craint que sa salle d’autopsie ne soit hantée…

Saison 16 – épisode 7 : Salut l’artiste

Le NCIS enquête sur le vol d’une fresque, peinte par un artiste engagé dans la protection de la vie sous-marine, sur le mur d’une banque de la Navy.

Saison 10 – épisode 21 : Berlin

Ziva et Tony s’envolent pour Berlin à la poursuite de Bodnar pendant que la nouvelle directrice de Mossad, Orli Elbaz, se rend dans les bureaux du NCIS. Celle-ci demande la coopération de Gibbs et son équipe pour identifier des éléments dissidents du Mossad présents sur le sol américain et responsables de la mort d’un agent israélien.

Puis…

– Saison 10 – épisode 22 : Vendetta

– Saison 10 – épisode 15 : Et après…

« NCIS » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

