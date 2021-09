Plus belle la vie : ce soir, Camille s’en prend à Emilie (résumé + vidéo épisode 4373 PBLV du 22 septembre 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4373 du mercredi 22 septembre 2021 – Les choses commencent à mal tourner pour Kévin et sa mission compliquée avec Camille ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Camille va aller voir Emilie et s’en prendre à elle…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4373

Emma a peur pour Baptiste et lui demande si ce nouveau saut est vraiment nécessaire. Baptiste sent qu’il a besoin de le faire pour y voir plus clair dans sa vie. Marion est surprise de la demande de Baptiste mais elle est touchée par sa volonté de reprendre le contrôle de sa vie et vaincre son trauma. De son côté, Camille veut se rapprocher d’Emilie. Elle vient la trouver au parc pendant qu’Emilie donne un cours de sport et se montre très indiscrète et insistante…



Latifa remet le bijou à Sacha et lui demande d‘aller le replacer dans la maison où sa sœur l’a volé. Sacha veut y aller mais Luna le fait redescendre sur terre. Il est aveugle, comment va-t-il faire ? Vexé, Sacha se sent prêt à relever le défi, surtout que José lui en donne l’occasion…

L’appartement de Boher rappellera toujours à Lucie que Samia n’est plus là. Babeth conseille à sa fille d’opter pour une solution radicale, déménager.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4373 du 22 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

