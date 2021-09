Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 5 septembre 2021

5 ( 2 )

Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 5 septembre 2021. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



« Sept à huit » du dimanche 5 septembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Des coiffeuses qui jouent les entremetteuses et organisent des rencontres entre célibataires. 3000 personnes en quête d’amour ont déjà eu recours à ses services.`

Et dans « 7 à 8 »

🔵 Document choc à Port-au-Prince, la ville du kidnapping. Jusqu’à 20 rapts par jour et des demandes de rançon incensées. Comment ces gangs ont fait des enlèvements un véritable business.

🔵 Puis, dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, retrouvez Audrey Fleurot. En quelques années, elle est devenue la star des séries télé. Kameloot, Engrenages, Un Village français, Le Bazar de la charité, et tout récemment HPI, qui a rassemblé 11 millions de téléspectateurs sur TF1. Un record pour une série française depuis 16 ans !



Spontanée, sans filtre, et surtout atypique… Depuis sa plus tendre enfance, Audrey Fleurot n’est jamais passée inaperçue, dotée d’un sacré tempérament !

C’est avec une énergie à peine entamée par une intense année de tournages, qu’elle se pose un instant à Paris. Alors, comment vit-on ce moment où, quand on est comédienne depuis une vingtaine d’années, arrive le jour où le succès devient phénoménal.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 5 septembre 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

