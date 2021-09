Un si grand soleil en avance : Camille et Kira en danger (résumé + vidéo épisode n°732 du 15 septembre 2021)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil du 15 septembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses vont mal tourner pour Camille et Kira ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, le client de Levars s’impatiente et est sur la piste des deux adolescentes !



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 1er octobre 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 732

Le client de Serge Levars s’impatiente. Le détective privé vient lui rendre compte, il pense que Serge connait les deux jeunes filles qui apparaissent sur la vidéo… Il est déterminé à les retrouver et compte faire la sortie des lycées de Montpellier à leur recherche. Le client de Levars lui donne ordre de le prévenir en premier quand il les aura retrouvées.



Annonces





Pendant ce temps là, l’enquête de la police se resserre sur un suspect. Et de son côté, Florent fait face à des hauts et à des bas dans l’exercice de son métier.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 15 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés