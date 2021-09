Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 1er octobre 2021

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 1er octobre 2021 – Le week-end s’achève et comme tous les dimanches soirs, on propose aux fans dde « Un si grand soleil » les plus curieux de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Johanna et Florent accueillent une nouvelle associée à leur cabinet : Margot. Guilhem n’apprécie pas les pratiques de sa nièce…

De son côté, Alex mène une enquête personnelle tandis que Camille continue de déraper, malgré les conseils de Kira.



Lundi 27 septembre 2021, épisode 740 : Tandis qu’Alex se lance dans une petite enquête personnelle risquée, pour Myriam, la boucle est bouclée. Pendant ce temps, Camille fait bonne impression devant ses parents.

Mardi 28 septembre 2021, épisode 741 : Alors que Kira met une nouvelle fois en garde Camille et que Lucille écrit un article au ton différent, Margot utilise ses remarquables talents de comédienne pour faire avancer un dossier.

Mercredi 29 septembre 2021, épisode 742 : Alors qu’Alex semble se découvrir une toute nouvelle vocation et demande l’aide de Nassim pour être adoubé, Guilhem s’insurge à nouveau contre les pratiques discutables et le cynisme de sa nièce.

Jeudi 30 septembre 2021, épisode 743 : Alors que grâce à deux cheveux, l’enquête progresse de manière inattendue, Alex, face aux questions percutantes d’Akim, est bien obligé de passer aux aveux.

Vendredi 1er octobre 2021, épisode 744 Alors qu’Alain, qui n’en peut plus d’être dans une situation fausse, presse Janet d’avouer enfin la vérité à Clément, Johanna, Florent et Margot savourent, tandis qu’Akim doit faire face à une grosse déception.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 13 au 17 septembre 2021 en cliquant ICI du 20 au 24 septembre 2021 en cliquant ICI

