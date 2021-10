« Good Doctor » du 6 octobre 2021 : deux épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 4)

4.4 ( 7 )



« Good Doctor » du 6 octobre 2021. Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor », vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour la suite de la 4ème saison inédite… Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 6 octobre 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Je suis ton père »

Miles Browne, le père de Claire qui a disparu dans son enfance, revient soudain dans sa vie. Atteint d’un cancer en phase terminale, il n’a pas le courage de se faire opérer. Lim réussit à convaincre Claire de s’occuper de ce père défaillant. Elle apprend qu’elle est peut-être atteinte de la même affection génétique que lui. Shaun se sent délaissé par Lea. Sur les conseils de Glassman, il parvient enfin à s’ouvrir au sentiment de paternité lorsqu’il entend le cœur du bébé pendant l’échographie de Lea. Une danseuse professionnelle, venue à l’hôpital pour une simple blessure, est atteinte d’une affection rare qui oblige à lui amputer une jambe.

Épisode « Le vrai courage

Morgan pousse Park à voir d’autres femmes car elle a peur qu’il s’attache à elle alors que de toute évidence, c’est l’inverse. Il finit par fréquenter une interne en pédiatrie, au grand dam de Morgan. Lea et Shaun apprennent que le bébé est de sexe féminin. Le couple se fait renvoyer du cours de préparation à la naissance car Shaun contredit sans cesse la sage-femme qui l’anime et il ne peut s’empêcher de lister toutes les complications médicales possibles. Lea souhaite être accompagnée par une doula durant grossesse et l’accouchement, mais Shaun refuse car il veut être son seul soutien. Il finit par admettre ses points faibles et céder. Il prend au passage une petite leçon de féminisme. Asher, Morgan et Park soignent un lutteur de MMA. Venu aux urgences pour une contusion, il souffre en fait d’un cancer du sein, compliqué par la présence d’implants pectoraux.



« Good Doctor » est consultation ce mercredi soir dès 21h05 sur TF1.

