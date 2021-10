Ici tout commence du 7 octobre : Teyssier va-t-il réintégrer Ambre ? (résumé + vidéo épisode 244)

5 ( 5 )



Ici tout commence du 7 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 244 – Après la vidéo de Maxime, Teyssier est sous pression ce soir dans votre feuilleton « Ici tout commence ». En effet, l’équipe pédagogique de l’institut lui réclame de réintégrer Ambre alors qu’il n’en a pas du tout envie…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 244

Antoine, Claire et Clothilde essaient de convaincre Emmanuel de réintégrer Ambre à l’Institut. Ils veulent lui laisser une seconde chance et ne pas l’enfoncer. Pour eux, Ambre a le niveau et ils proposent à Teyssier de la tester.



Pour se débarrasser de sa culpabilité, Maxime emploie une méthode qui déplaît profondément à Salomé. Pendant ce temps, Marta délaisse Théo et le Double A : elle a désormais d’autres priorités. En cuisine, la rivalité entre Mehdi et un maître en pâtisserie amuse Teyssier.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 244 du 7 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

