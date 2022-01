« N’oubliez pas les paroles » présente « La ligue des maestros » : les 5 maestros qui participent à la compétition ce soir sur France 2 (samedi 1er janvier 2022)

5 ( 2 )

« N’oubliez pas les paroles » présente « La ligue des maestros » : ce soir, samedi 1er janvier 2022, sur France 2 et en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Les 5 plus grands maestros réunis en 5 rendez-vous, dont une soirée exceptionnelle, et tout cela pour une bonne cause en faveur des plus démunis !







Publicité











Publicité





« La ligue des maestros » c’est quoi ?

Vous l’avez rêvé : votre vœu va enfin être exaucé ! Pour finir 2021 et commencer l’année 2022, Nagui et les Zikos vous proposent un nouveau rendez-vous inédit : « La ligue des maestros », une compétition inédite entre les cinq plus grands maestros de N’oubliez pas les paroles !

Margaux, Caroline, Kevin, Renaud et Jennifer – 277 victoires et 2 135 000 € de gains à eux cinq –vont devoir plus que jamais se surpasser !

Répartie sur quatre quotidiennes et un prime final samedi 1er janvier, « La ligue des maestros » se déroulera de la façon suivante :



Publicité





10 matchs au cours desquels chaque maestro affrontera les 4 autres pour cumuler des points.

Pour chaque match, le gagnant remporte 2 points, le perdant repart bredouille. En cas d’égalité, 1 point pour chacun.

À la fin, le maestro totalisant le plus grand nombre de points à l’issue de ces 10 duels sera désigné vainqueur.

Ensemble, ils feront tout pour gagner 100 000 € en faveur du Secours Populaire, pour aider les plus démunis et que 2022 soit encore plus solidaire.

Pour pimenter ces matchs, les règles habituelles du jeu ont été modifiées… en reprenant certaines règles du Tournoi des maestros.

– Les thèmes à 50, 40, 30, 20 et 10 points seront remplacés par 2 thèmes à 50, 2 thèmes à 40 et un thème à 30.

– Les maestros choisiront leurs thèmes, mais c’est leur adversaire qui choisira avec laquelle des deux chansons chacun devra jouer.

– Le maestro qui ne joue pas pourra « débloquer les paroles » de son adversaire s’il estime qu’il a commis une erreur. Un choix qui pourrait rapporter gros puisqu’il lui permettra de subtiliser ses points en cas de correction juste. Mais un choix également risqué, puisque, s’il se trompe à son tour, son adversaire remportera tous les points, que sa réponse initiale ait été la bonne ou non.

– Enfin, N’oubliez pas les paroles modifiera sa traditionnelle « même chanson » par une dernière subtilité : « c’est presque la même chanson » ! Fini les titres imposés. Les maestros auront le choix entre deux chansons cachées derrière un indice plus ou moins évocateur. À eux de faire preuve d’intuition et ainsi se mettre dans les meilleures dispositions pour l’emporter.

À l’issue du prime, une grande finale jouée à cinq permettra de remporter jusqu’à 100 000 euros au profit du Secours Populaire.

Les maestros repartiront, quant à eux, avec un voyage d’une semaine, dont la destination variera selon leur classement final.

Ces cinq maestros sont les meilleurs de l’histoire de N’oubliez pas les paroles, mais qui sera le meilleur pour déjouer les pièges que nous leur avons tendus. Qui remportera la première édition de la Ligue des maestros ?

La bande-annonce

Découvrez dès maintenant la bande-annonce de votre programme !

Pour bien débuter l’année 2022, « N’oubliez pas les paroles » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note