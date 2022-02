Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 27 février 2022

5 ( 3 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 27 février 2022 – Pour bien terminer le week-end et comme chaque dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission d’aujourd’hui.







« Sept à huit » du dimanche 27 février 2022 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Comment les juges saisissent les biens des truands pour les mettre sous pression. Yachts, voitures, ou villas de luxe, des centaines de millions d’euros confisqués chaque année et revendus aux enchères.

Dans « 7 à 8 »



🔵 La guerre en Ukraine. Un document au coeur de l’exode, sous les bombardements.

🔵 Terminus, Schefferville, la ville du bout du monde. Un voyage spectaculaire et glaçant dans le Grand Nord canadien par -30°c.

🔵 Et l’acteur Gilles Lellouche dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 27 février 2022.

