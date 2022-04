Ligue 1 Uber Eats : suivez Angers / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 2 )

Ligue 1 Uber Eats football – Angers / PSG en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 et Canal+ Décalé. C’est la 33ème journée de la Ligue 1 Uber Eats ce soir et l’Olympique de Marseille reçoit Nantes à l’Orange Vélodrome.







A suivre à 20h445 sur Amazon Prime Vidéo, coup d’envoi à 21h.







Après sa victoire dimanche dernier face à Marseille, le PSG peut déjà être sacré champion de France ce mercredi soir ! Il leur faut gagner ce soir et que l’OM perde face à Nantes.

Notons qu’au match aller, Paris s’était imposé 2/1 au Parc des Princes.



Angers / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1, ou sur Canal+ Décalé dès 20h45. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Suivez également le live score sur le site spécialisé Foot Mercato

Sur notre site, retrouvez le résultat final après la fin du match.

Angers : 0

PSG : 0

Angers / PSG, 33ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre ce soir dès 20h50 sur Amazon Prime Vidéo.

