Ligue 1 Uber Eats : 38ème journée, suivez le multiplex en direct, live et streaming (+ scores en temps réel et résultats)

Ligue 1 Uber Eats football – C’est la 38ème et dernière journée de la Ligue 1 Uber Eats ce samedi soir, à suivre en direct, live et streaming, sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1.







A suivre à partir de 20h45 sur Amazon Prime Vidéo, coup d’envoi des matchs à 21h.







Tous les matchs de cette dernière journée de a Ligue 1 Uber Eats ont lieu ce soir à 21h et on vous propose donc de suivre le multiplex.

Si le PSG est déjà Champion de France, l’enjeu est de taille ce soir pour Monaco et Marseille, à égalité de points en 2ème et 3ème place.



Et Rennes, 4ème, n’a pas dit son dernier mot non plus avec seulement 3 points de retard sur Marseille !

Suivez le multiplex en direct, live et streaming

Pour suivre les rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 dès 20h45. Coup d’envoi des rencontres à 21h. Pour Marseille / Strasbourg, c’est sur Canal+ Décalé que ça se passe.

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de l’ensemble des rencontres et bien sûr le résultat final.

Lens 0 – 0 Monaco

Clermont 0 – 0 Lyon

Nantes 0 – 0 St Étienne

PSG 0 – 0 Metz

Angers 0 – 0 Montpellier

Reims 0 – 0 Nice

Brest 0 – 0 Bordeaux

Marseille 0 – 0 Strasbourg

Lorient 0 – 0 Troyes

Lille 0 – 0 Rennes

La 38ème journée de la Ligue 1 Uber Eats à suivre ce soir dès 21h sur Amazon Prime Vidéo.

