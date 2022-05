Ligue 1 Uber Eats : suivez Marseille / Strasbourg en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 2 )

Ligue 1 Uber Eats football – Rennes / Marseille en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Canal+ Décalé. Place à la 38ème et dernière journée de la Ligue 1 Uber Eats ce soir samedi ! Et pour Marseille, ce match à l’Orange Vélodrome est décisif !







A suivre à partir dès 20h45 sur Canal+ Décalé, coup d’envoi à 21h.







Après sa lourde défaite face à Rennes samedi dernier, ce soir Marseille doit absolument remporter la victoire pour espérer terminer 2ème et se qualifier pour la Ligue des Champions.

Mais l’OM n’a pas son destin entre ses mains puisque Monaco gagne à Lens, Marseille n’aura que très peu de chance de finir à la 2ème place. En effet, Marseille et Monaco sont à égalité de points avant les rencontres de ce soir mais Monaco a une bien meilleure différence de buts.



Marseille / Strasbourg en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Décalé dès 20h45. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Marseille 0

Strasbourg 0

Marseille / Strasbourg, 38ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match évènement à suivre ce soir dès 20h30 sur Canal+ Décalé.

