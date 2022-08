Ligue 1 Uber Eats : suivre Lille / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 4 )

Lille / PSG ce dimanche 21 août 2022 – A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match de foot de la 3ème journée de Ligue 1 Uber Eats en direct, live et streaming ? Une rencontre à suivre cet après-midi sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1. Suite et fin de la 3ème journée de la saison 2022/2023 de la Ligue 1 Uber Eats se poursuit ce dimanche soir. Lens reçoit le PSG au stade Pierre-Mauroy.







Publicité





A suivre à partir dès 20h15 sur Amazon Prime Vidéo, coup d’envoi à 20h45.







Publicité





Le PSG, toujours 1er du championnat après deux victoires écrasantes, se déplace à Lens ce soir. De son côté, Lens a fait une victoire et un match nul sur les deux premières journées.

Notez que sur leurs cinq dernières confrontation, PSG a remporté la victoire 3 fois et Lille 2 fois.



Publicité





Lille / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1. Sur notre site, retrouvez aussi le résultat final après le match.

Lille : 0

PSG : 0

Lille / PSG , 3ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match évènement à suivre ce soir dès 20h45 sur Amazon Prime Vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note