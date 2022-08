Ligue 1 Uber Eats : suivre Toulouse / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 6 )

Ligue 1 Uber Eats football – Toulouse / PSG en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Canal+ Sport. La 5ème journée de la saison 2022/2023 de la Ligue 1 Uber Eats se déroule ce mercredi. Toulouse reçoit le PSG, leader du championnat, au Stadium de Toulouse.







A suivre à partir dès 20h45 sur Cana+ Foot, coup d’envoi à 21h.







Après un match nul dimanche dernier à domicile face à Monaco, le PSG reste leader mais à égalité de points avec Marseille et Lens.

Mais notez que sur les cinq dernières confrontations entre les deux club, le PSG a toujours gagné ! Ce soir, le Paris Saint-Germain doit donc renouer avec la victoire pour rester à la première place de la Ligue 1.



Toulouse / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h45. Coup d’envoi de la rencontre à 21h. Et bonne nouvelle, dès aujourd’hui et pour une durée de quelques jours, Canal+ diffuse Canal+ Foot gratuitement en clair sur toutes les box !

Pour suivre le score en temps réel de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1 Uber Eats, et sur notre site retrouvez le résultat final.

Toulouse : 0

PSG : 0

Toulouse / PSG, 5ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre ce soir dès 20h45 sur Canal+ Foot.

