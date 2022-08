Ligue 1 Uber Eats : suivre Marseille / Reims en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 6 )

Marseille / Reims – A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match de foot de la première journée de Ligue 1 Uber Eats en direct, live et streaming ? Une rencontre à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1. Suite et fin de la 1ère journée de la saison 2022/2023 de la Ligue 1 Uber Eats ce dimanche soir avec l’Olympique de Marseille qui reçoit Reims à l’Orange Vélodrôme.







A suivre à partir dès 20h30 sur Amazon Prime Vidéo, coup d’envoi à 20h45.







Marseille doit se rassurer ce soir et bien démarrer la saison après une préparation estivale complètement ratée. Les hommes d’Igor Tudor doivent gagner au Vélodrome face Reims.

Côté statistiques, lors de leurs cinq précédentes confrontations, Reims n’a gagné qu’une seule fois face à Marseille. La dernière fois, c’était en avril 2022 et l’OM s’était imposé 1/0 sur la pelouse de Reims.



Marseille / Reims en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo dès 20h30. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Marseille : 0

Reims : 0

