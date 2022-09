Ligue 1 le programme de la 7ème journée, tous les matchs du week-end du 9 au 11 septembre

5 ( 4 )

Ligue 1 le programme de la 7ème journée – La 7ème journée de la Ligue 1 Uber Eats se déroule ce week-end. On vous propose dès maintenant de découvrir votre programme complets avec tous les matchs, leurs horaires et chaînes de diffusion !







Publicité





Et ça démarre ce soir avec Lens / Troyes. Un match à suivre sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 à 21h.







Publicité





Le PSG et l’Olympique de Marseille, respectivement 1er et 2ème du championnat, jouent tous les deux samedi. Et le reste des matchs sera pour dimanche.

Ligue 1 le programme de la 7ème journée, liste des matchs, horaires et chaînes

Vendredi 9 septembre 2022

– Lens / Troyes, 21h sur Prime Video



Publicité





Samedi 10 septembre 2022

– PSG / Brest, 17h sur Prime Video

– Marseille – Lille, 21h sur Canal+ Sport 360

Dimanche 11 septembre 2022

– Strasbourg / Clermont, 13h sur Prime Video

– Ajaccio / Nice, 15h sur Prime Video

– Angers / Montpellier, 15h sur Prime Video

– Lorient / Nantes, 15h sur Prime Video

– Toulouse / Reims, 15h sur Prime Video

– Rennes / Auxerre, 17h sur Canal+ Foot

– Monaco / Lyon, 20h45 sur Prime Video

Résultats complets sur le site officiel de la Ligue 1 Uber Eats

Rappel du classement de la Ligue 1 après la 6ème journée

1 – PSG 16pts

2 – Marseille 16pts

3 – Lens 14pts

4 – Lyon 13pts

5 – Lorient 13pts

6 – Lille 10pts

7 – Montpellier 9pts

8 – Clermont 9pt

9 – Rennes 8pt

10 – Monaco 8pt

11 – Troyes 7pt

12 – Auxerre 7pts

13 – Nantes 6pt

14 – Reims 6pt

15 – Toulouse 5pt

16 – Nice 5pt

17 – Brest 5pt

18 – Strasbourg 4pt

19 – Angers 2pt

20 – Ajaccio 1pt

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note