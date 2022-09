Ligue 1 : suivre Lyon / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 4 )

Lyon / PSG en direct, live et streaming ce dimanche 18 septembre 2022 – Suite et fin de la 8ème journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche soir et l’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium.







A suivre à partir de 20h15 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1, coup d’envoi à 20h45.







Le PSG doit s’imposer ce soir à Lyon pour conserver sa place de leader du championnat. Notez que les parisiens sont toujours invaincus cette saison, toutes compétitions confondues !

Côté statistiques, sur les 5 dernières confrontations entre les deux clubs, le Paris Saint-Germain n’a remporté que deux victoires ! Le dernier match remonte à janvier dernier et s’était terminé sur un match nul 1-1.



Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

👀 Voici les enjeux de ce dimanche de football en @Ligue1UberEats ! Quels clubs allez-vous suivre aujourd’hui ? #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 18, 2022

Lyon / PSG, 8ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match évènement à suivre ce soir dès 20h15 sur Amazon Prime Vidéo.

