Ligue des nations Danemark / France du 25 septembre : match en direct, live et streaming ce soir sur TF1

« France / Autriche » du dimanche 25 septembre 2022 – Nouveau match ce dimanche soir pour l’Équipe de France de football. Les Bleus de Didier Deschamps se déplace au Danemark ce dimanche dans le cadre de la 6ème journée de la Ligue des Nations.







Une rencontre en direct du Parken Stadium, à Copenhague. A suivre ce soir à 20h35 sur TF1 et commentée en direct par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.







Danemark / France : à propos

Pour cette 6e journée de la phase de groupes, et après une victoire jeudi dernier face à l’Autriche, la France affronte le Danemark. Déjà éliminés de la Ligue des Nations, les Bleus ont renoué avec la victoire jeudi dernier et font le plein de confiance à quelques semaines du début de la Coupe du monde au Qatar.

La rencontre en direct live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Début de la rencontre à 20h45.



Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur myTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de myTF1 (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

Danemark / France, le score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Danemark : 0

France : 0

