Ligue 1 résultats et classement de la 9ème journée

Ligue 1 résultats et classement 9ème journée – La 9ème journée de la Ligue 1 Uber Eats s’est achevée dimanche soir avec la victoire du Lens à Lyon.

Les deux premiers du classement, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, ont tous les deux remportés des victoires ce week-end et restent respectivement 1er et 2ème à seulement 2 points d’écart. Les deux clubs restent invaincus !







Rennes est allé s’imposer à Strasbourg alors que Monaco a remporté une large victoire contre Nantes (4-1).

Prochaine journée le week-end prochain avec entre temps le retour de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.

Ligue 1 résultats et classement, tous les résultats de la 9ème journée

– Angers 0 – 3 Marseille

– Strasbourg 1 – 3 Rennes

– PSG 2 – 1 Nice

– Lorient 2 – 1 Lille

– Ajaccio 1 – 3 Clermont

– Auxerre 1 – 1 Brest

– Toulouse 4 – 2 Montpellier

– Troyes 2 – 2 Reims

– Monaco 4 – 1 Nantes

– Lens 1 – 0 Lyon



Classement de la Ligue 1 après la 9ème journée

1 – PSG 25pts

2 – Marseille 23pts

3 – Lorient 22pts

4 – Lens 21pts

5 – Monaco 17pts

6 – Rennes 15pts

7 – Lyon 13pts

8 – Lille 13pts

9 – Clermont 13pts

10 – Montpellier 12pts

11 – Troyes 11pts

12 – Toulouse 11pts

13 – Nice 8pts

14 – Auxerre 8pts

15 – Angers 8pts

16 – Nantes 7pts

17 – Reims 7pts

18 – Brest 6pts

19 – Strasbourg 5pts

20 – Ajaccio 4pts

