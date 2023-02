Ligue 1 Uber Eats : suivre Montpellier / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 2 )

Montpellier / Lens en direct, live et streaming ce samedi 25 février 2023 – Suite de la 25ème journée de la Ligue 1 Uber Eats ce samedi soir. Montpellier reçoit Lens au stade de la Mosson.







A suivre à partir de 20h45 sur Canal+ Sport et Canal+ Sport 360, coup d’envoi à 21h.







Lens, 4ème de la Ligue 1 à un petit point de Monaco et à trois points de l’Olympique de Marseille, se déplace à Montpellier. Le club pourrait ainsi prendre la 2ème place provisoire en cas de victoire ce soir !

Côté statistiques, sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, Lens a remporté trois victoires et Montpellier deux.

Montpellier / Lens – Composition des équipes

🔵 Montpellier (composition probable) : Lecomte (c) – Sacko, Kouyaté, Jullien, Sylla – Ferri, Chotard – Nordin, Khazri, Maouassa – Germain



🔵 Lens (composition probable) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Fofana (c), Machado – Sotoca, Openda, Thomasson

Montpellier / Lens en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Sport et Canal+ Sport 360 dès 20h45. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Montpellier / Lens, 25ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre dès 20h45 sur Canal+ Sport et Canal+ Sport 360.

