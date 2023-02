Ligue 1 Uber Eats : suivre OM / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

OM / PSG en direct, live et streaming ce dimanche 26 février 2023 – Suite et fin de la 25ème journée de la Ligue 1 Uber Eats ce dimanche soir avec le classico. L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome.







Publicité





A suivre à partir de 20h15 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours), coup d’envoi à 20h45.







Publicité





Nouveau classico ce soir à l’Orange Vélodrome, deux semaine après le précédent en Coupe de France qui a été remporté par les marseillais. Ce soir, l’OM compte bien réitérer l’exploit ! En cas de victoire ce soir, l’Olympique de Marseille reviendrait à seulement 2 points de Paris. De leur côté, les parisiens peuvent enfoncer le clou et prendre une belle option pour la course au titre.

Côté statistiques, sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, le PSG a remporté trois victoires, l’OM une, et ils ont fait un match nul.

OM / PSG – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Lopez – Bailly, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Ünder, Malinovskyi – Sanchez



Publicité





🔵 Paris (composition probable) : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat – Verratti, Danilo, Vitinha – Messi – Mbappé, Ekitike

OM / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours) dès 20h15. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

OM / PSG, 25ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre dès 20h15 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note