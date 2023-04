« 13h15 le samedi » du 29 avril : au sommaire aujourd’hui

5 ( 9 )

« 13h15 le samedi » du 29 avril 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.







« 13h15 le samedi » du 29 avril 2023 : le programme

Cette semaine pour ce nouveau numéro de « 13h15 le samedi », direction le village des Baux-de-Provence qui domine le massif des Alpilles depuis son éperon rocheux, dans le département des Bouches-du-Rhône.

Un vent nouveau souffle sur cette commune provençale depuis la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus Covid-19 : des artisans et des agriculteurs passionnés se sont retroussé les manches.

🔵 Au four et au moulin

Ils sont artisans et agriculteurs passionnés : Cécile est céramiste, Glenn est chef cuisinier étoilé, Henri est boulanger, Jean-Benoît est producteur de blés et d’olives… Ils ont relancé leur moulin et leur four pour faire revivre ce lieu, l’un des plus beaux villages de France depuis 1988, et son terroir.



Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. L’émission propose chaque samedi des histoires françaises : le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, des sagas familiales et les confidences des grands témoins.

