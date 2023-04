« Amoureuse d’un meurtrier » : votre téléfilm ce 4 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 7 )

« Amoureuse d’un meurtrier » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 4 avril 2023 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Amoureuse d’un meurtrier ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Amoureuse d’un meurtrier » : l’histoire

Laura vient de se séparer de son mari Michael, lieutenant de police. Sa psychologue l’encourage à faire de nouvelles rencontres. Hannah, la fille de Laura, rentre de l’université pour passer les vacances avec sa mère. Michael n’est pas son père biologique, mais elle le considère comme tel. La situation l’attriste, mais elle souhaite avant tout que sa mère soit heureuse et rencontre une autre personne. Laura s’inscrit sur un site de rencontres. Au moment où elle remplit son profil, Michael arrive à l’improviste et comprend sa démarche. Le lendemain, Laura reçoit plusieurs messages sur son profil et l’un d’entre eux attire particulièrement son attention : celui de Kevin, un homme charmant résidant à Beverly Hills.

Amoureuse d’un meurtrier, interprètes et personnages

Avec : Vivica A. Fox (Beth), Meredith Thomas (Laura), Matthew Pohlkamp (Kevin), Clark Moore (Michael)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Tu ne m’échapperas pas… ».

