Ligue 1 Uber Eats : suivre Lyon / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Lyon / Marseille en direct, live et streaming ce dimanche 23 avril 2023 – Suite et fin de la 32ème journée de la Ligue 1 Uber Eats ce dimanche soir. L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour l’Olympico.







A suivre à partir de 20h15 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours), coup d’envoi à 20h45.







Marseille est 3ème de Ligue 1 après la victoire de Lens hier soir. Les marseillais peuvent donc reprendre la 2ème place en cas de victoire ce soir à Lyon. Mais les lyonnais, 7èmes, sont sur une belle série de trois victoires et sont invaincus en Ligue 1 depuis plus de deux mois !

Côté statistiques entre les deux clubs, lors des cinq dernières confrontations, Lyon a remporté deux victoires, l’OM une et ils ont fait deux matchs nuls. Lors du match aller en novembre dernier, c’est Marseille qui avait gagné 1-0.

Lyon / Marseille – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Lopes – Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico – Lepenant, Tolisso, Caqueret – Barcola, Lacazette, Cherki



🔵 Marseille (composition probable) : Lopez – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Kaboré – Ünder, Sanchez – Vitinha

Lyon / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours) dès 20h15. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lyon / Marseille, 32ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre dès 20h15 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours).

