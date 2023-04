Rafael Nadal de retour pour Roland Garros ? Son oncle optimiste !

5 ( 10 )

L’espagnol Rafael Nadal sera-t-il présent à Roland Garros dans quelques semaines ? C’est la question que les fans de tennis se posent alors que le champion a déclaré forfait pour le tournoi ATP de Madrid qui débutera vendredi.







Publicité





Rafael Nadal a déjà été contraint de renoncer aux tournois de Monte-Carlo et de Barcelone, toujours suite à une blessure qui le tient éloigné des courts depuis l’Open d’Australie.







Publicité





Mais son oncle, Toni Nadal, s’est exprimé cette semaine et il reste optimiste quant aux chances de Nadal d’être là à Roland Garros : « Évidemment, il n’arrivera pas avec une très bonne préparation, on ne doit pas se voiler la face. Je crois qu’il n’a plus disputé aucun match depuis le 10 janvier, et avant il n’avait pas beaucoup joué en compétition non plus. Mais je crois que Rafael sait revenir en forme assez rapidement. »

L’espagnol, tenant du titre, sera-t-il capable d’aller chercher un 15ème sacre sur la terre battue parisienne et décrocher un 23ème Grand Chelem ?



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note