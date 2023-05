« La vengeance de Diana » : votre téléfilm ce 5 mai sur TF1 (histoire et interprètes)

« La vengeance de Diana » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 4 mai 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, c’est une rediffusion et il s’intitule « La vengeance de Diana ».







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« La vengeance de Diana » : l’histoire

Diana a été accusée à tort par son ex-mari médecin, Elias, d’avoir surfacturé de nombreux patients. Elle a passé du temps en prison où elle a rencontré Wendy, une jeune fille également enfermée à cause d’un homme, et les deux jeunes femmes sont bien décidées à se venger. Diana et Wendy montent une entreprise de recrutement médical et Wendy démarche la clinique d’Elias afin de se rapprocher de lui et d’obtenir des documents pouvant prouver l’innocence de Diana.

La vengeance de Diana, interprètes et personnages

Avec : Hannah Jane McMurray (Diana), Rib Hillis (Elias), Kia Dorsey (Chandler), Paul Diaz (Jeffrey)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Harry & Meghan : désillusion au palais ».