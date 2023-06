« 20h30 le dimanche » du 25 juin 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 25 juin 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

⭐️ Le grand entretien : Alex Lutz. Après les succès de Catherine et Liliane ou encore de Guy, et après les ultimes représentations de son spectacle au Théâtre du Châtelet, l’acteur et humoriste est à l’affiche d’Une nuit aux côtés de Karin Viard, son quatrième film en tant que réalisateur, dévoilé au Festival de Cannes en clôture de la sélection Un certain regard.



> Rencontre avec Paloma (Hugo Bardin), drag queen gagnante de la saison 1 de Drag Race France alors que la saison 2 démarre dans quelques jours sur France Télévisions.

🎶 Le Live de « 20h30 le dimanche » avec le pianiste et compositeur au succès international Chilly Gonzales, avant son grand retour en France en septembre, avec un nouvel album, nommé French Kiss, et plusieurs dates à l’Olympia.

