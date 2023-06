C à vous du 9 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 9 juin 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir pour finir la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 9 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Attaque à Annecy, débat autour de la “décivilisation”… Le regard du politologue Jean Viard, sociologue et directeur de recherche associé au CEVIPOF, auteur du livre “Un juste regard” aux Editions de l’Aube

🔵 📌 Un immense gisement d’hydrogène blanc mis au jour en Lorraine : et si on avait découvert un “nouveau pétrole” ? On en parle avec Vincent Nouyrigat, rédacteur en chef d’Epsiloon

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Alain Baraton, jardinier en chef du domaine de Versailles, pour son livre “Le livre de la rose” paru aux Editions Grasset

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Kristel Froger, créatrice de L’atelier de Kristel/Auteure du livre “Easy île Maurice”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Nadine De Rothschild pour le livre “Très chères baronnes de Rothschild”, paru aux éditions Gourcuff Gradenigo

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 9 juin 2023 à 19h sur France 5.



Publicité