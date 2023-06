Un si grand soleil du 28 juin : Victor de retour (résumé et vidéo épisode 1177 en avance)

Un si grand soleil du 28 juin, spoiler résumé de l’épisode 1176 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode de la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 28 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Delarive est avec Claudine devant le procureur, il reconnait être coupable de contrefaçon à l’encontre d’Océane Thierry. Il est passible d’une peine de 4 mois de prison avec sursis et une amende de 10.000 euros. Il accepte sa peine. Bernier fait une leçon de morale à Delarive et annonce qu’il sera moins indulgent à la prochaine infraction. En sortant du tribunal, Delarive passe un savon à Claudine. Il dit qu’elle peut s’asseoir sur ses honoraires et promet une nouvelle fois de lui faire de la mauvaise pub !







Alix est avec Virgile, elle est très remontée contre Hélène. Virgile se demande si c’est une bonne idée de la virer, elle devrait garder un oeil sur elle. Mais Alix ne veut plus la voir. Virgile lui rappelle qu’elle est barge et qu’elle peut la dénoncer. Il lui dit d’arranger les choses. Pendant ce temps là, Hélène se confie à David. Il veut qu’elle attaque Alix mais Hélène assure avoir fait une faute grave. David lui parle alors de redevenir infirmière. Elle reçoit un sms d’Alix…



Au cabinet d’avocats, Claudine râle et Margot ne comprend toujours pas comment ça a pu arriver. Claudine la dirige vers Johanna…

Manu informe Becker qu’il avait raison concernant Victor, dont le téléphone a borné près de la prison. Il devient suspect.

Hélène donne sa lettre de démission à Alix, qui dit qu’elle ne l’a pas virée. Elle revient en arrière et lui dit qu’elle s’est emportée…

Margot vient voir Johanna et lui lance des pics au sujet de l’affaire Delarive… Johanna fait mine de ne pas comprendre.

Victor lit le mail de Claire. Il retrouve Laurence dans une grange, il dit devoir s’absenter pour des soucis familiaux. Elle lui dit de la laisser et l’oublier, elle va lui attirer des ennuis. Mais il a une idée pour les sortir de là. Il lui assure qu’il ne la laissera pas tomber, Laurence pleure et le remercie.

Johanna retrouve Yann, elle lui dit que sa journée était atroce. Claudine a compris, elle n’est pas fière mais ne regrette pas. Elle réalise que Margot a failli se faire virer, elle aurait du faire les choses autrement. Elle est convaincue que Claudine va se venger. Yann lui conseille de vendre ses parts et monter une autre affaire ailleurs. Johanna ne veut pas céder.

Alix est avec Claudine, elle regrette d’être passée à côté d’une grosse affaire. Claudine est convaincue qu’elle va rebondir et lui raconte sa mauvaise journée.

Claire reçoit un appel de Victor, il lui dit que ça va et qu’il revient. Il lui dit de ne pas aller voir la police, il va y aller lui-même. Claire veut des explications, il lui dit qu’il conduit et raccroche.

A la coloc, Margot se confie à Ludo et insulte Johanna. Elle est très remontée contre Johanna et en même temps elle pense que Claudine l’utilise… Elle se sent manipulée, Ludo la réconforte.

Au commissariat, Victor est face à Manu, qui est ravi de le voir. Il décide de l’interroger tout de suite.

