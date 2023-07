Aurore Delplace (Un si grand soleil) et Kevin Levy (Demain nous appartient) se sont mariés (PHOTOS)

Deux acteurs phares de séries quotidiennes se sont mariés ce week-end ! En effet, c’était le mariage d’Aurore Delplace (Johanna dans « Un si grand soleil ») et de Kevin Levy (Bruno dans « Demain nous appartient »).







Les acteurs sont en couples depuis plusieurs années et les heureux parents d’un petit garçon, Aaron, né en octobre 2021.







C’est sur le réseau social Instagram que les jeunes mariés ont partagés des clichés de leur union. Un grand moment de bonheur tout en simplicité, entourés de leurs proches, sans grande robe pour Aurore, sans costume et en baskets pour Kevin.

« Au début, il voulait me faire la surprise, mais il est très mauvais, donc j’ai tout capté. J’ai découvert la date il y a trois jours. (…) On est un couple rock’n’roll avec Kevin ! Je ne suis pas du tout stressé. Je n’ai même pas de robe. Si on pouvait, on irait en shorts et en tongs. » a confié Aurore Deplace à Télé Loisirs la veille du mariage.



