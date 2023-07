Ici tout commence spoiler : Elodie embrasse Louis (vidéo épisode du 3 août)

Ici tout commence spoiler – Elodie et Louis ont-ils encore un avenir dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Elodie va venir s’excuser auprès de Louis pour ne lui avoir rien dit au sujet de Richard…

Et alors que Louis affirme qu’il la comprend et qu’il aurait fait pareil dans sa situation, Elodie se jette sur Louis et l’embrasse !







Louis ne comprend pas et repousse Elodie. Il est très clair : il est avec Charlène et il l’aime ! Elodie pense qu’il fait erreur avec Charlène, elle ne lui correspond pas. Mais Louis affirme que Charlène est tout pour lui.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 722 du 3 août 2023, Louis et Elodie s’embrassent



